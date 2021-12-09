Антилидеров по вакцинации в Украине назвали в Минздраве. Фото: УП

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Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается, однако Министерство здравоохранения сообщает о низких темпах.

По состоянию на 9 декабря общее количество прививок пересекло отметку 26 млн. 45% украинцев получили как минимум одну прививку от коронавируса. Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

Антилидерами по вакцинации являются Волынская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Закарпатская области. По данным Минздрава, в настоящее время в Украине не зафиксированы случаи заболевания штаммом «Омикрон».

Исследованные образцы свидетельствуют о том, что в каждом регионе распространяется штамм «Дельта». Кузин отметил, что новые мутации появляются в странах с низким уровнем вакцинации.

Каждое сообщение о том, что вакцина неэффективна против нового штамма, только забирает шансы людей избежать смерти или госпитализации, — добавил санврач.

Также он рассказал, что Минздрав инициирует отстранение руководителей медицинских учреждений, где сотрудники были вовлечены в продажу COVID-документов.

Напомним, за минувшие сутки, 8 декабря, коронавирус обнаружили у 12 тыс. 376 граждан. В больницы попали 2 тыс. 449 инфицированных. Умерли от осложнений болезни 465 украинцев.

Привились от коронавируса за прошедшие сутки 178 тыс. 796 человек. Одну дозу получили 69 тыс. 267 человек, полностью иммунизированы — 109 тыс. 529 человек.