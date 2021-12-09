Как вакцинация защищает от штамма «Омикрон» – исследование

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Вакцинация от коронавируса менее эффективна против нового штамма «Омикрон». Эта разновидность вируса в 4,2 раза заразнее на ранней стадии, чем «Дельта».

Японские ученые исследовали новый штамм коронавируса и подтвердили опасения по поводу его заразности. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Министерства здравоохранения Японии.

«Омикрон» передается чаще и может обходить как естественный иммунитет, так и выстроенный вакцинами, — говорится в заявлении ученых.

Исследователи отметили, что в Южно-Африканской Республике (ЮАР), где активно распространяется штамм вируса, в день фиксируется до 20 тыс. новых заболевших.

Однако такие высокие показатели вызвал и низкий уровень вакцинации — в ЮАР привились менее 30% населения.

Нам нужно внимательно следить за будущими трендами, чтобы увидеть, произойдет ли то же самое в странах с высоким уровнем вакцинации, — добавили эксперты.

СМИ отмечает, что исследование японских ученых прошло рецензирование других исследователей и опубликовано в авторитетном медицинском журнале.

26 ноября ученые-вирусологи заявили о распространении в Южной Африке нового штамма COVID-19 — B.1.1.529. Всемирная организация здравоохранения провела экстренное обсуждение и обозначила штамм B.1.1.529 как вызывающий опасения.

Это максимальная степень опасности: такие варианты несут изменения, которые могут способствовать большей заразности или более тяжелому течению болезни.

«Омикрон» имеет огромное число мутаций в белках, гораздо большее, чем все предыдущие штаммы, в том числе «Дельта». В одном только гене S-белка обнаружено 32 мутации. Некоторые из них уже известны вирусологам по ранее исследованным штаммам, однако новые комбинации вызывают опасения.

Напомним, исследователи считают, что штамм «Омикрон», вероятно, взял фрагмент генетического материала от вируса простуды.

Новый штамм мог впервые возникнуть у человека, инфицированного обоими патогенами. Ученые предположили, что «Омикрон» может легко передаваться, вызывая только легкое или бессимптомное заболевание. На данный момент новый вариант COVID-19 выявлен уже в 57 странах мира.

Источник: Bloomberg