Як вакцинація захищає від штаму «Омікрон» – дослідження

https://racurs.ua/ua/n164174-yak-vakcynaciya-zahyschaie-vid-shtamu-omikron-doslidjennya.html

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Вакцинація від коронавірусу менш ефективна проти нового штаму «Омікрон». Цей різновид вірусу в 4,2 раза заразніший на ранній стадії, ніж «Дельта».

Японські вчені дослідили новий штам коронавірусу та підтвердили побоювання щодо його заразності. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дослідження Міністерства охорони здоров’я Японії.

«Омікрон» передається частіше і може обходити як природний імунітет, так і вибудований вакцинами, — йдеться в заяві вчених.

Дослідники зазначили, що в Південно-Африканській Республіці (ПАР), де активно поширюється цей штам вірусу, в день фіксується до 20 тис. нових хворих.

Однак такі високі показники спричинив і низький рівень вакцинації — в ПАР щепилися менш ніж 30% населення.

Нам потрібно уважно слідкувати за майбутніми трендами, щоб побачити, чи те саме станеться у країнах із високим рівнем вакцинації, — додали експерти.

ЗМІ зазначає, що дослідження японських науковців пройшло рецензування інших вчених та було опубліковано в авторитетному медичному журналі.

26 листопада вчені-вірусологи заявили про поширення у Південній Африці нового штаму COVID-19 — B.1.1.529. Всесвітня організація охорони здоров’я провела екстрене обговорення і позначила штам B.1.1.529 як варіант, що викликає побоювання.

Це максимальний ступінь небезпеки: такі варіанти несуть зміни, які можуть сприяти більшій заразності або тяжчому перебігу хвороби.

«Омікрон» має величезну кількість мутацій в білках, набагато більше, ніж усі попередні штами, зокрема «Дельта». В одному гені S-білка виявлено 32 мутації. Деякі з них вже відомі вірусологам за раніше дослідженими штамами, проте нові комбінації викликають побоювання.

Нагадаємо, дослідники вважають, що штам «Омікрон», ймовірно, взяв фрагмент генетичного матеріалу від вірусу застуди.

Новий штам міг вперше виникнути в людини, інфікованої обома патогенами. Вчені припустили, що «Омікрон» може легко передаватися, викликаючи лише легке або безсимптомне захворювання. Наразі новий варіант COVID-19 виявлено вже у 57 країнах світу.

Джерело: Bloomberg