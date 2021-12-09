На день рождения Ермака в Гуту прилетал бизнесмен, ведущий бизнес в РФ

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Ракурс

В сети вышла вторая часть расследования о гостях юбилея главы Офиса президента Андрея Ермака.

В первой речь шла о том, как руководитель офиса президента отпраздновал свой 50-летний юбилей вместе с президентом Владимиром Зеленским и другими гостями в государственной резиденции в Карпатах.

УП удалось установить, что глава государства и руководитель его Офиса добирались в Синегору на вертолете Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Во второй части расследования журналисты рассказали о бизнесмене Карле Контрусе, который ведет бизнес в Украине, России и Австрии. Он частным самолетом прилетел из австрийского города Грац в Ивано-Франковск в день рождения Ермака.

Контрус — один из владельцев завода «Трансмаш» в Днепре, производящего и ремонтирующего железнодорожную технику. Он также является основателем российского ООО «ППМТ» с аналогичным видом деятельности.

После прилета Контрус сел в автомобиль компании «Заваловский графит». Назад из Ивано-Франковска в Австрию Контрус улетел через несколько часов после того, как из госрезиденции «Синегора» в Киев отбыли президент Зеленский и Ермак.

В тот же день, когда в резиденцию в Карпатах прилетели президент и глава его канцелярии, из Киева в Ивано-Франковск прибыл связанный со структурами бизнесмена Игоря Коломойского самолет. На нем, по данным журналиста, находился с семьей бизнес-партнер Коломойского, совладелец студии «Квартал 95», товарищ Зеленского и Ермака Тимур Миндич.

Миндич с семьей приехал в аэропорт Ивано-Франковск 22 ноября на микроавтобусе, который журналисты видели на территории госрезиденции.

Прибыв в аэропорт, Миндич с семьей направился в чартер.

Напомним, что во время президентского пресс-марафона Зеленский отрицал празднование дня рождения Ермака в госрезиденции и наличие гостей. По словам Зеленского, в Карпатах с ними был только министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Дополнительные вопросы о праздновании юбилея Ермака показались Офису президента некорректными, из-за чего в ОП отказались отвечать на них.