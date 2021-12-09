Протасевич. Фото: istock

https://racurs.ua/n164172-posadka-samoleta-s-protasevichem-byla-operaciy-belorusskogo-kgb-nyt.html

Ракурс

Самолет с Протасевичем принудительно посадили в рамках спецоперации КГБ Беларуси.

Об этом рассказал польским следователям бывший авиадиспетчер, работавший в тот момент в Минске. Об этом сообщает The New York Times.

Сбежавший из страны авиадиспетчер рассказал, что работал в минском аэропорту, поэтому у него имеется информация о вынужденной посадке самолета компании Ryanair.

Экс-авиадиспетчер предоставил подробные доказательства того, что посадка самолета была операцией белорусских спецслужб по задержанию оппозиционера Романа Протасевича.

По его словам, в момент инцидента в диспетчерской находился офицер КГБ. Он взял под контроль диспетчерскую службу и на протяжении всего времени постоянно с кем-то общался по телефону, докладывая обстановку.

Сообщается, что экс-авиадиспетчер — это Олег Галегов. Он был ответственен за то, чтобы сообщить пилоту, что на борту находится бомба и по «соображениям безопасности» нужно приземлиться в Минске. В «Белаэронавигации» он работал с 2010 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что самолет авиакомпании Ryanair рейса Афины-Вильнюс, который сел 23 мая в Минске и с которого белорусские силовики сняли оппозиционера Романа Протасевича, якобы не перехватывали, а решение садиться именно в аэропорту столицы Беларуси пилот воздушного судна якобы принял самостоятельно — такие заявления делали белорусские власти.

Источник: The New York Times