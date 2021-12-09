Протасевич. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n164172-posadka-litaka-z-protasevychem-bula-operaciieu-biloruskogo-kdb-nyt.html

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Літак із Протасевичем примусово посадили в рамках спецоперації КДБ Білорусі.

Про це розповів польським слідчим колишній авіадиспетчер, який працював у той час у Мінську. Про це повідомляє The New York Times.

Авіадиспетчер, що втік із країни, розповів, що працював у мінському аеропорту, тому в нього є інформація про вимушену посадку літака компанії Ryanair. Екс-авіадиспетчер надав докладні докази того, що посадка літака була операцією білоруських спецслужб із затримання опозиціонера Романа Протасевича.

За його словами, у момент інциденту в диспетчерській перебував офіцер КДБ. Він узяв під контроль диспетчерську службу й упродовж усього часу постійно з кимось спілкувався телефоном, доповідаючи обстановку.

Повідомляється, що екс-авіадиспетчер — це Олег Галегов. Він був відповідальним за те, щоби повідомити пілоту, що на борту знаходиться бомба і з міркувань безпеки потрібно приземлитися в Мінську. У «Бєлаеронавігації» він працював із 2010 року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що літак авіакомпанії Ryanair рейсу Афіни-Вільнюс, який сів 23 травня в Мінську і з якого білоруські силовики зняли опозиціонера Романа Протасевича, нібито не перехоплювали, а рішення сідати саме в аеропорту пілот ухвалив самостійно — такі заяви робила білоруська влада.

Джерело: The New York Times