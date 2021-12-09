На день народження Єрмака у Гуту прилітав бізнесмен, що веде бізнес в РФ (ВІДЕО)

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У мережі вийшла друга частина розслідування про гостей ювілею голови Офісу президента Андрія Єрмака.

У першій йшлося про те, як керівник офісу президента Андрій Єрмак відсвяткував свій 50-річний ювілей разом з президентом Володимиром Зеленським та іншими гостями у державній резиденції в Карпатах.

УП вдалося встановити, що голова держави та керівник його Офісу діставалися Синьогори гелікоптером Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У другій частині розслідування журналісти розповіли про бізнесмена Карла Контрусу, який має бізнес в Україні, Росії та Австрії. Він приватним літаком прилетів з австрійського міста Ґрац до Івано-Франківська у день народження Єрмака.

Контрус — один із власників заводу «Трансмаш» у Дніпрі, що виробляє і ремонтує залізничну техніку. Він також є засновником російського ТОВ «ППМТ» з аналогічним видом діяльності.

Після прильоту Контрус сів у автомобіль компанії «Завалівський графіт». Назад із Івано-Франківська до Австрії Контрус полетів за кілька годин після того, як з держрезиденції «Синьогора» до Києва відбули президент Зеленський та Єрмак.

Того ж дня, коли до резиденції у Карпатах прилетіли президент і очільник його канцелярії, з Києва до Івано-Франківська прибув пов’язаний зі структурами бізнесмена Ігоря Коломойського літак, на якому, за даними журналіста, перебував із родиною бізнес-партнер Коломойського, співвласник студії «Квартал 95», товариш Зеленського і Єрмака Тимур Міндич.

Міндич з родиною приїхав до аеропорту Івано-Франківська 22 листопада на мікроавтобусі, який журналісти бачили на території держрезиденції.

Прибувши до аеропорту, Міндіч із родиною попрямував до чартера.

Нагадаємо, що під час президентського прес-марафону Зеленський заперечував святкування дня народження Єрмака у держрезиденції та наявність на заході гостей. За словами Зеленського, у Карпатах із ними був лише міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Додаткові запитання про святкування ювілею Єрмака здалися Офісу президента некоректними, через що в ОП відмовилися на них відповідати.