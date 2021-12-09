Гололед. Фото: istock

https://racurs.ua/n164177-dorogi-v-kieve-nakroet-gololed-kak-uberechsya-ot-padeniya.html

Ракурс

В Киеве резко изменится погода — на дорогах ожидается гололедица. До завтра, 10 декабря, будет удерживаться туман, видимость будет составлять 200−500 м.

Спасатели предупредили об I уровне опасности, желтый. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По информации «Киевавтодора», в городе работает техника для обработки дорог и мостов противогололедными средствами. Усиленное внимание уделяется состоянию покрытия на дорогопроводах, подъемах и спусках, покрытие из мостовой, тротуарах.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в Украине резко изменится — на всей территории будет ощущаться влияние холодного циклона. В некоторых регионах ожидается ледяной дождь, снег и существенные морозы.