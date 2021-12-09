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Гололед. Фото: istock

Дороги в Киеве накроет гололед — как уберечься от падения

9 дек 2021, 11:08
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В Киеве резко изменится погода — на дорогах ожидается гололедица. До завтра, 10 декабря, будет удерживаться туман, видимость будет составлять 200−500 м.

Спасатели предупредили об I уровне опасности, желтый. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).


По информации «Киевавтодора», в городе работает техника для обработки дорог и мостов противогололедными средствами. Усиленное внимание уделяется состоянию покрытия на дорогопроводах, подъемах и спусках, покрытие из мостовой, тротуарах.

Советы. Скриншот: КГГАНапомним, ранее мы сообщали, что погода в Украине резко изменится — на всей территории будет ощущаться влияние холодного циклона. В некоторых регионах ожидается ледяной дождь, снег и существенные морозы.

Источник: Ракурс


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