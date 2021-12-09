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Ракурс
Ожеледиця. Фото: istock

Дороги в Києві вкриє ожеледиця — як вберегтися від падіння

9 гру 2021, 11:08
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У Києві різко зміниться погода — на автошляхах очікується ожеледиця. До завтра, 10 грудня, утримуватиметься туман, видимість складатиме 200−500 м.

Рятувальники попередили про I рівень небезпечності, жовтий. Про це попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За інформацією «Київавтодору», у місті працює техніка для обробки доріг і мостів протиожеледними засобами. Посилена увага до стану покриття на шляхопроводах, підйомах та спусках, покриття із бруківки, тротуарах.


Поради. Скріншот: КМДА

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в Україні різко зміниться — на всій території відчуватиметься вплив холодного циклону. У деяких регіонах очікується крижаний дощ, сніг та істотні морози.

Джерело: Ракурс


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