Обов'язкова вакцинація держслужбовців - як відбувається відсторонення від роботи, фото - Судово-юридична газета

https://racurs.ua/ua/n164176-obov-yazkova-vakcynaciya-derjslujbovciv-yak-vidbuvaietsya-vidstoronennya-vid-roboty.html

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З 9 грудня в Україні розширено список організацій, чиї співробітники повинні обов’язково вакцинуватися від COVID-19. До переліку увійшли працівники соціальної сфери, реабілітаційних центрів, «Укрпошти» та «Укрзалізниці».

Про це йдеться в наказі Міністерства охорони здоров’я України № 2393 від 1 листопада 2021 року, який набрав чинності сьогодні.

Обов’язкову вакцинацію повинні пройти співробітники:

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

організацій, що надають соціальні послуги, установ соціального захисту дітей, реабілітаційних установ;

підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (Укрпошта, «Укрзалізниця» та інші).

Прес-служба МОЗ розповіла, що працівники вищезазначених установ, які на 9 грудня не матимуть документа про щеплення принаймні однією дозою антиковідної вакцини, сертифіката чи довідки про одужання від COVID-19 або довідки про протипоказання до щеплення, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

Контроль за допущенням до роботи тільки тих працівників, які мають документи про щеплення чи протипоказання до вакцинації, покладається на керівника підприємства.

Якщо працівник ухиляється або відмовляється від отримання щеплення, то керівник має проінформувати його про правові наслідки таких дій та відсторонити його від виконання професійних обов’язків. Для цього керівник складає відповідний акт та видає наказ або розпорядження, яке обов’язково надають для ознайомлення особі, яку відсторонюють.

Важливо, що звільняти працівника через відсутність щеплення незаконно. Для цього відсутні правові підстави.

Щойно працівник отримав принаймні одне щеплення проти COVID-19, то підстав для продовження його відсторонення від роботи немає. Працівник має бути допущений до роботи.

Якщо під час перевірки уповноважений орган виявляє, що на підприємстві працюють особи, які ухиляються або відмовляються від щеплення, він складає акт про порушення статті 44−3 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Порушення правил щодо карантину людей».

Відповідальність за порушення вказаної статті для керівника підприємства складає від 34 тис. грн.

В Україні з початку кампанії з вакцинації проти COVID-19 зробили понад 26 млн щеплень. Дві дози отримали майже 30% українців.

Отримали першу дозу — 13 млн 974 тис. 698 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) — 12 млн 151 тис. 762 людини.

МОЗ для своїх підрахунків враховує лише доросле населення України. Натомість «Слово і діло», щоб визначити відсоток вакцинованих, бере загальну чисельність населення за даними Держстату на 1 січня 2021 року.