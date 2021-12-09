Несподівану користь інфекцій для імунітету виявили вчені. Фото: istock

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Ракурс

Інфекції виявилися корисними для клітин імунітету — вчені з Університету Арізони пишуть, що вони позитивно впливають на наївних Т-лімфоцитів.

Про це повідомляє Nature Communications.

Коли в організмі з’являється вірус, частина лімфоцитів вчиться його впізнавати. В-клітини починають синтезувати антитіла, які найкраще взаємодіють із чужорідними молекулами, а Т-клітини обростають рецепторами, які допомагають їм самим вивчати віруси-бактерії, їхні уламки або заражені ними клітини.

У клітину проникає вірус і починає в ній розмножуватися. Водночас там з’являються окремі молекули вірусних білків, багато з яких руйнуються клітинними ферментами. Уламки вірусних білків заражена клітина виставляє на своїй поверхні, а уламки чужорідних молекул утримує особливий молекулярний білковий комплекс, що стирчить із мембрани — головний комплекс гістосумісності (MHC).

Т-лімфоцити перевіряють власників MHC, і реагують, коли бачать, що MHC тримають щось підозріле. Частина Т-лімфоцитів перетворюється на Т-клітини пам’яті — вони запам’ятають на майбутнє, з чим зараз довелося зіткнутися. У той час Т-клітина, яка ще не відчула жодної загрози, називається наївною. Коли вона відчула загрозу, вона починає змінюватися так, щоби знищувати носіїв чужорідних молекул.

Вчені з’ясували, що під час інфекції заражені клітини виділяють інтерферони першого типу, які посилюють сигнал від порожніх MHC та інтерлейкіну-7. Тобто, заражені клітини не тільки стимулюють перетворення наївних Т-клітин на зброю проти конкретного патогену, але і змушують самі наївні клітини активніше розмножуватися й бути більш пильними.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вчені з Норвегії, Ісландії, Фінляндії та США з’ясували, що коронавірус SARS-CoV—2 впроваджується в процес аутофагії й «ховається» в пошкоджених клітинах імунітету.