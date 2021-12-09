Неожиданную пользу инфекций для иммунитета обнаружили ученые. Фото: Istock

https://racurs.ua/n164175-neojidannuu-polzu-infekciy-dlya-immuniteta-obnarujili-uchenye.html

Ракурс

Инфекции оказались полезными для клеток иммунитета — ученые из Университета Аризоны пишут, что они положительно воздействуют на наивных Т-лимфоцитов.

Об этом сообщает Nature Communications.

Когда в организме появляется вирус, часть лимфоцитов учится его узнавать. В-клетки начинают синтезировать антитела, которые лучше всего взаимодействуют с чужеродными молекулами, а Т-клетки обрастают рецепторами, которые помогают им самим узнавать вирусы-бактерии, их обломки или зараженные ими клетки.

В клетку проникает вирус и начинает в ней размножаться. При этом там появляются отдельные молекулы вирусных белков, многие из которых разрушаются клеточными ферментами. Обломки вирусных белков зараженная клетка выставляет на своей поверхности, а обломки чужеродных молекул держит особый молекулярный белковый комплекс, торчащий из мембраны — главный комплекс гистосовместимости (MHC).

Т-лимфоциты проверяют держатели MHC, и реагируют, когда видят, что MHC держат что-то подозрительное. Часть Т-лимфоцитов превращается в Т-клетки памяти — они запомнят на будущее, с чем сейчас пришлось столкнуться. В то же время Т-клетка, которая еще не почувствовала никакой угрозы, называется наивной. Когда она почувствовала угрозу, она начинает меняться — так, чтобы ц уничтожать носителей чужеродных молекул.

Ученые выяснили, что при инфекции зараженные клетки выделяют интерфероны первого типа, которые усиливают сигнал от пустых MHC и интерлейкина-7. То есть, зараженные клетки не только стимулируют превращение наивных Т-клеток в оружие против конкретного патогена, но и заставляют сами наивные клетки активнее размножаться и быть более бдительными.

Напомним, ранее мы сообщали, что ученые из Норвегии, Исландии, Финляндии и США выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2 внедряется в процесс аутофагии и «прячется» в поврежденных клетках иммунитета.