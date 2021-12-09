Обязательная вакцинация госслужащих — как происходит отстранение от работы, фото - Судебно-юридическая газета

https://racurs.ua/n164176-obyazatelnaya-vakcinaciya-gosslujaschih-kak-proishodit-otstranenie-ot-raboty.html

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С 9 декабря в Украине расширен список организаций, сотрудники которых должны обязательно вакцинироваться от COVID-19. В список вошли работники социальной сферы, реабилитационных центров, «Укрпочты» и «Укрзализныци».

Об этом говорится в приказе Министерства здравоохранения Украины № 2393 от 1 ноября 2021 года, который вступил в силу сегодня.

Обязательную вакцинацию должны пройти сотрудники:

предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

организаций, оказывающих социальные услуги, учреждения социальной защиты детей, реабилитационных учреждений;

предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства (Укрпочта, Укрзалізниця и другие).

Пресс-служба Минздрава рассказала, что работники вышеупомянутых учреждений, которые на 9 декабря не будут иметь документа о прививке по крайней мере одной дозой антиковидной вакцины, сертификата или справки о выздоровлении от COVID-19 или справки о противопоказаниях к прививке, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Контроль за допуском к работе только тех работников, которые имеют документы о прививках или противопоказаниях к вакцинации, возлагается на руководителя предприятия.

Если работник уклоняется или отказывается от получения прививки, руководитель должен проинформировать его о правовых последствиях таких действий и отстранить его от выполнения профессиональных обязанностей. Для этого руководитель составляет соответствующий акт и издает приказ или распоряжение, которое обязательно предоставляют для ознакомления отстраняемому лицу.

Увольнять работника из-за отсутствия прививки незаконно. Для этого отсутствуют правовые основания.

Как только работник получил по крайней мере одну прививку против COVID-19, то оснований для продолжения ее отстранения от работы нет. Работник должен быть допущен на работу.

Если во время проверки уполномоченный орган обнаруживает, что на предприятии работают уклоняющиеся или отказывающиеся от прививки, он составляет акт о нарушении статьи 44−3 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Нарушения правил по карантину людей».

Ответственность за нарушение указанной статьи для руководителя предприятия составляет 34 тыс. грн.

В Украине с начала кампании по вакцинации против COVID-19 сделали более 26 млн прививок. Две дозы получили около 30% украинцев.

Получили первую дозу — 13 млн 974 тыс. 698 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) — 12 млн 151 тыс. 762 человека.

Минздрав для своих подсчетов учитывает взрослое население Украины. «Слово и дело», чтобы определить процент вакцинированных, берет общую численность населения по данным Госстата на 1 января 2021 года.