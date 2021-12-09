Антилідерів з вакцинації в Україні назвали в МОЗ. Фото: УП

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Вакцинація від коронавірусу в Україні триває, однак Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) повідомляє про низькі темпи.

Станом на 9 грудня загальна кількість щеплень перетнула позначку 26 млн. 45% українців отримали принаймі одне щеплення від коронавірусу. Про це на брифінгу повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Антилідерами з вакцинації є Волинська, Івано-Франківська, Чернівецька та Закарпатська області. За даними МОЗ, наразі в Україні не зафіксовано випадків захворювання на штам «Омікрон».

Досліджені зразки свідчать, що в кожному регіоні поширюється штам «Дельта». Кузін зазначив, що нові мутації з’являються у країнах з низьким рівнем вакцинації.

Кожне повідомлення про те, що вакцина неефективна проти нового штаму тільки забирає шанси людей уникнути смерті чи госпіталізації, — додав санлікар.

Також він розповів, що МОЗ ініціює відсторонення керівників медичних закладів, де співробітники були залучені до продажу COVID-документів.

Нагадаємо, за минулу добу, 8 грудня, коронавірус виявили у 12 тис. 376 громадян. До лікарень потрапили 2 тис. 449 інфікованих. Померли від ускладнень хвороби 465 українців.

Щепилися від коронавірусу за минулу добу 178 тис. 796 людей. Одну дозу отримали 69 тис. 267 людей, повністю імунізовані — 109 тис. 529 людей.