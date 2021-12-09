ДТП на Тернопільщині забрала життя двох людей — автобус переробили з вантажівки

ДТП на Тернопільщині. Фото: Нацполіція

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ДТП на Тернопільщині забрала життя двох людей — вони померли в лікарні від отриманих травм.

З’ясувалося, що один з автобусів був перероблений із вантажівки. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Трагедія трапилася 8 грудня о 17.00 на дорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, поблизу села Лозова. Там не розминулися маршрутний автобус MERCEDES BENZ SPRINTER 313, який рухався за маршрутом Кременець-Тернопіль та автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT.

Унаслідок удару до лікарні госпіталізували обох водіїв, двох пасажирів із легкового автомобіля та п’ять із буса. У потерпілих травми різного ступеня тяжкості. Водія та пасажира з рейсового автобуса медикам врятувати не вдалося. Від отриманих травм вони померли в лікарні. Ще двоє пасажирів у важкому стані.

Слідство встановило, що автобус дообладнаний із вантажного автомобіля в пасажирський. Водії попередньо тверезі. У них узяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Слідчі встановлюють деталі автопригоди та причини виїзду на смугу зустрічного руху.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Тернопільській області рейсовий автобус Mercedes-Benz зіткнувся з автомобілем Volkswagen Passat. У результаті ДТП за медичною допомогою з травмами різного ступеня важкості звернулися дев’ять осіб, серед яких водій маршрутки.