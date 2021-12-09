Єдиного акредитованого в Росії українського журналіста викликали на допит. Фото: ФБ

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Ракурс

Українському журналісту Роману Цимбалюку в Росії нібито інкримінують збудження ненависті та ворожнечі до росіян.

За даними російських ЗМІ, його викликали на допит 24 грудня до московської прокуратури. Причиною нібито стали агресивні висловлювання журналіста в сторону Росії, які він озвучив на своєму Youtube-каналі.

В коментарі радіо «Эхо Москвы» журналіст розповів, що йому не надіслали виклик на допит, а першоджерелом інформації став пропагандистський ресурс RT. Цимбалюк вважає, що йому загрожує або 15 діб арешту, або 100 годин виправних робіт.

Також у коментарі каналу «Дом» Цимбалюк заявив, що його публічні висловлювання не йдуть врозріз із міжнародним правом.

Я завжди говорю — я пацифіст та проти війни, я за те, щоб Україна та Росія жили у мирі. І це можна робити у міжнародно визнаних кордонах. Не ми до них прийшли, а вони до нас — зазначив журналіст.

Роман Цимбалюк — журналіст видання «УНІАН» та єдиний представник українського ЗМІ, акредитований у Росії.

Джерело: «Эхо Москвы», «Дом»