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Ракурс
Пенсії. Фото: Istock

Пенсії сім’ям загиблим у зоні АТО-ООС збільшить Кабмін у 2022 році

9 гру 2021, 15:17
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Пенсії в Україні для сімей загиблих у зоні АТО-ООС зростуть у новому році. Кабмін пропонує встановити збільшенні розміри пенсії, яка призначається сім’ям у разі втрати годувальника.

Про це стало відомо з трансляції засідання Кабміну.


Пенсія зросте в такому випадку:

  • якщо пенсія призначається батькам (одному з батьків), дружині (чоловікові) — у розмірі 70% зарплати загиблого на кожного непрацездатного члена сім’ї;
  • якщо право на пенсію мають двоє й більше непрацездатних — у розмірі 50% зарплати;
  • в розрахунку на кожного непрацездатного члена сім’ї — у розмірі не менше від двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зростання пенсій в Україні триватиме у 2022 році. Це передбачає схвалений Верховною Радою закон про держбюджет на 2022 рік.

Джерело: Ракурс


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