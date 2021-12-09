Пенсії сім’ям загиблим у зоні АТО-ООС збільшить Кабмін у 2022 році

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Пенсії. Фото: Istock
Пенсії сім’ям загиблим у зоні АТО-ООС збільшить Кабмін у 2022 роціhttps://racurs.ua/ua/n164197-pensiyi-sim-yam-zagyblym-u-zoni-ato-oos-zbilshyt-kabmin-u-2022-roci.htmlРакурс
Пенсії в Україні для сімей загиблих у зоні АТО-ООС зростуть у новому році. Кабмін пропонує встановити збільшенні розміри пенсії, яка призначається сім’ям у разі втрати годувальника.
Про це стало відомо з трансляції засідання Кабміну.
Пенсія зросте в такому випадку:
- якщо пенсія призначається батькам (одному з батьків), дружині (чоловікові) — у розмірі 70% зарплати загиблого на кожного непрацездатного члена сім’ї;
- якщо право на пенсію мають двоє й більше непрацездатних — у розмірі 50% зарплати;
- в розрахунку на кожного непрацездатного члена сім’ї — у розмірі не менше від двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зростання пенсій в Україні триватиме у 2022 році. Це передбачає схвалений Верховною Радою закон про держбюджет на 2022 рік.
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