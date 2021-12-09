Підвищення зарплат медиків – Кабмін розкрив механізм і назвав суми. Фото: raybori.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n164196-pidvyschennya-zarplat-medykiv-kabmin-rozkryv-mehanizm-i-nazvav-sumy.html

Ракурс

Зарплати лікарям у 2022 році планує збільшити українська влада. Для медиків державних та комунальних некомерційних підприємств буде встановлена погодинна мінімальна зарплата.

У проекті постанови Кабміну йдеться про встановлення спеціальних надбавок до 300−500%. Про це повідомив очільник комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

Для державних та комунальних медзакладів, які законтрактовані з НСЗУ, зарплати не можуть бути нижчими наступного рівня:

20 тис. грн на місяць для лікарів та професіоналів з вищою немедичною освітою;

13,5 тис. грн на місяць для посад фахівців з базовою вищою медичною освітою та неповною вищою медичною освітою;

120,37 грн на годину для лікарів та професіоналів з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров’я;

81,25 грн на годину для фахівців із базовою вищою медичною освітою та неповною вищою медичною освітою.

Навіть якщо медик працює не на повну ставку, оплата праці у перерахунку на відпрацьований час не може бути нижчою за рівень, визначений президентом.

Щодо джерел фінансування, то НСЗУ запевняє, що підняття тарифів пакету медичних послуг вистачить для збільшення зарплат.