Підвищення зарплат медиків — Кабмін розкрив механізм і назвав сумиhttps://racurs.ua/ua/n164196-pidvyschennya-zarplat-medykiv-kabmin-rozkryv-mehanizm-i-nazvav-sumy.htmlРакурс
Зарплати лікарям у 2022 році планує збільшити українська влада. Для медиків державних та комунальних некомерційних підприємств буде встановлена погодинна мінімальна зарплата.
У проекті постанови Кабміну йдеться про встановлення спеціальних надбавок до 300−500%. Про це повідомив очільник комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.
Для державних та комунальних медзакладів, які законтрактовані з НСЗУ, зарплати не можуть бути нижчими наступного рівня:
- 20 тис. грн на місяць для лікарів та професіоналів з вищою немедичною освітою;
- 13,5 тис. грн на місяць для посад фахівців з базовою вищою медичною освітою та неповною вищою медичною освітою;
- 120,37 грн на годину для лікарів та професіоналів з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров’я;
- 81,25 грн на годину для фахівців із базовою вищою медичною освітою та неповною вищою медичною освітою.
Навіть якщо медик працює не на повну ставку, оплата праці у перерахунку на відпрацьований час не може бути нижчою за рівень, визначений президентом.
Щодо джерел фінансування, то НСЗУ запевняє, що підняття тарифів пакету медичних послуг вистачить для збільшення зарплат.
Заклади, які навіть за нових тарифів не зможуть дотягнути оплату праці до мінімального рівня, будуть працювати та визначати причину. Іноді проблема не в сумі, яку отримає заклад, а в ефективності її використання, — пояснив Радуцький.