Тисяча Зеленського - Кабмін оголосив дедлайн для подачі заявки

https://racurs.ua/ua/n164195-tysyacha-zelenskogo-kabmin-ogolosyv-dedlayn-dlya-podachi-zayavky.html

Ракурс

Для отримання «тисячі Зеленського» за вакцинацію, треба подати заявку до 29 грудня. Повністю вакциновані українці, які хочуть отримати президентську виплату в рамках програми «єПідтримка», повинні подати заявку в «Дії» з 19 по 29 грудня.

Це буде перший етап отримання українцями виплат, повідомив на засіданні Кабміну прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Мінцифри з наступного тижня запустить бета-тестування цієї послуги у «Дії».

Українці зможуть отримати віртуальні картки, які будуть розроблені спеціально для виплат. Витратити тисячу гривень можна буде в креативній, транспортній і спортивній галузях бізнесу.

Для того, щоб встигнути отримати виплату в першому етапі, треба подати заявку до «Дії» до 29 грудня.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що обіцяну президентом 1 тис. грн не виплачуватимуть вакцинованим українцям готівкою через низку ризиків. Зокрема, є ризик виведення живих грошей з економіки та зростання інфляції. Про це повідомив радник президента України з економічних питань Олег Устенко.

Тисячу гривень можна буде витратити на культурні заходи, театри, концерти, книги, кіно, туризм Україною. Громадянин з цим сертифікатом чи депозитом зможе обрати кілька послуг, сумарна вартість яких не перевищуватиме 1 тис. грн. Це може бути поїздка в інше місто, відвідування музею чи театру, іншого культурного чи спортивного заходу.

Після верифікації у мобільному додатку громадяни зможуть отримати кошти на безкоштовні віртуальні банківські картки. Щеплені громадяни без «Дії» також зможуть отримати кошти, але пізніше. Цю альтернативу нині допрацьовують.