Тысяча Зеленского — правительство объявило дедлайн для подачи заявки

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Ракурс

Для получения «тысячи Зеленского» за вакцинацию нужно подать заявку до 29 декабря. Полностью вакцинированные украинцы, желающие получить президентскую выплату в рамках программы «єПідтримка», должны подать заявку в «Дії» с 19 по 29 декабря.

Это будет первый этап получения украинцами выплат, сообщил 9 декабря на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмигаль.

Минцифры со следующей недели запустит бета-тестирование этой услуги в «Дії».

Украинцы смогут получить виртуальные карты, разработанные специально для выплат. Потратить тысячу гривен можно будет в креативной, транспортной и спортивной сферах бизнеса.

Для того чтобы успеть получить выплату на первом этапе, нужно подать заявку в «Дії» до 29 декабря.

Ранее «Ракурс» сообщал, что обещанную президентом 1 тыс. грн не будут выплачивать вакцинированным украинцам наличными из-за ряда рисков. В частности, есть риск вывода живых денег из экономики и роста инфляции. Об этом сообщил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

Тысячу гривен можно будет потратить на культурные мероприятия, театры, концерты, книги, кино, туризм по Украине. Гражданин с этим сертификатом или депозитом сможет выбрать несколько услуг, суммарная стоимость которых не превысит 1 тыс. грн. Это может быть поездка в другой город, посещение музея или театра, другого культурного или спортивного мероприятия.

После верификации в мобильном приложении граждане смогут получить деньги на бесплатные виртуальные банковские карты. Привитые граждане без «Дії» также смогут получить деньги, но позже. Эту альтернативу сейчас дорабатывают.