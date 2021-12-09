https://racurs.ua/n164194-nakazyvat-za-otricanie-agressii-rf-predlagaet-kabmin-kogo-budut-shtrafovat.html

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Кабмин одобрил два проекта законов об ответственности за публичное отрицание вооруженной агрессии России против Украины, в частности, отрицание оккупации Россией Донбасса и Крыма.

За такие заявления будут налагать штрафы в размере от 17 до 34 тыс. грн, за повторные заявления — от 34 до 51 тыс. грн. Об этом стало известно из трансляции заседания правительства.

Под публичным возражением следует понимать хотя бы одно открытое обращение к более чем одному лицу, в котором выражается любое письменное указание и/или графическое изображение временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях в пределах государственной границы иностранного государства или какого-либо за пределами государственной границы Украины.

Соответствующее заявление может быть распространено в прессе, передано по радио, телевидению, распространено в Интернете, сообщено в публичных выступлениях, содержаться на плакатах, в лозунгах, а также в открытках и печатных материалах.

Сегодня мы поддержали два законопроекта, касающиеся национальной безопасности нашего государства. Они предусматривают изменения в Административный кодекс об ответственности за публичное отрицание агрессии РФ против Украины, за попытки легитимизировать оккупацию наших территорий. Закон будет касаться именно политических деятелей. Уверен, что Верховная Рада поддержит такую инициативу, — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, ранее мы сообщали, что госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Во время этих переговоров стороны договорились принять «быстрые и жесткие» меры в случае нападения России на Украину.