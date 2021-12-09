Агресія. Фото: Интерфакс

https://racurs.ua/ua/n164194-karaty-za-zaperechennya-agresiyi-rf-proponuie-kabmin-kogo-shtrafuvatymut.html

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Кабмін схвалив два проекти законів щодо відповідальності за публічне заперечення збройної агресії Росії проти України, зокрема, заперечення окупації Росією Донбасу і Криму.

За такі заяви накладатимуть штрафи в розмірі від 17 до 34 тис. грн, за повторне заперечення — від 34 до 51 тис. грн. Про це стало відомо з трансляції засідання уряду.

Під публічним запереченням слід розуміти хоча б одне відкрите звернення до більш як однієї особи, у якому висловлюється будь-яке письмове зазначення та/або графічне зображення тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях у межах державного кордону іноземної держави або як окремого територіального суб'єкта поза межами державного кордону України.

Відповідна заява може бути поширена в пресі, передана по радіо, телебаченню, поширена в Інтернеті, повідомлена в публічних виступах, міститися на плакатах, у гаслах, а також у листівках і друкованих матеріалах.

Сьогодні ми підтримали два законопроекти, які стосуються національної безпеки нашої держави. Вони передбачають зміни в адміністративний кодекс щодо відповідальності за публічне заперечення агресії РФ проти України, за спроби легітимізувати окупацію наших територій. Закон стосуватиметься саме політичних діячів. Впевнений, що Верховна Рада підтримає таку ініціативу, — заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що держсекретар США Ентоні Блінкен провів переговори з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. Під час цих переговорів сторони домовилися вжити «швидких та жорстких» заходів у разі нападу Росії на Україну.