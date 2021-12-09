Нового голову ОДА Закарпаття погодив уряд, регіон очолить кадровий офіцер СБУ

https://racurs.ua/ua/n164193-novogo-golovu-oda-pogodyv-uryad-zakarpattya-ocholyt-kadrovyy-oficer-sbu.html

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Кабінет міністрів 9 грудня погодив кандидатуру Віктора Микити на посаду голови Закарпатської ОДА. Далі залишилася формальність — президент України Володимир Зеленський має підписати указ про призначення на посаду.

Микита вже пройшов співбесіду у Зеленського.

Потенційний новий голова Закарпатської ОДА родом із села Ільниця Іршавського району Закарпаття. Наразі полковник Віктор Микита є першим заступником начальника Головного управління в Центральному апараті СБУ України та займається реформою служби.

До призначення на цю посаду працював заступником начальника управління СБУ в Запорізькій області.

Відомо також, що у 2013−14 роках Микита служив в Донецьку, а у 2015−18 роках був керівником спецпідрозділу СБУ Закарпаття по боротьбі із організованою злочиністю.

Кабінет міністрів 17 листопада погодив звільнення голови Закарпатської обласної державної адміністрації Анатолія Полоскова.

Таким чином, на Закарпатті змінять вже третього голову ОДА за каденції президента Володимира Зеленського.

Закарпатською ОДА з літа 2019 року встигли покерувати Ігор Бондаренко (до 26 грудня 2019 року), Олексій Петров (до 7 грудня 2020 року).

Полоскова призначили на посаду в ОДА 7 грудня 2020 року. Він керував регіоном менше року.