Кличко нагородив свого екс-заступника, якого вигнав за напад на поліцію, фото - КМДА

https://racurs.ua/ua/n164192-klychko-nagorodyv-svogo-eks-zastupnyka-yakogo-vygnav-za-napad-na-policiu.html

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Віталій Кличко, мер Києва, вручив державні нагороди та відзнаки міського голови майже 40 киянам.

Подію приурочили до Дня місцевого самоврядування. Серед нагороджених — депутат Київради Володимир Слончак. Про це повідомили у прес-службі КМДА.

Скандальний чиновник отримав грамоту київського міського голови. Під час нагородження Кличко підкреслив, що «завдяки праці цих людей, високому професіоналізму та їхнім добрим справам столиця змінюється та розвивається».

Нагадаємо, 26 квітня 2020 року поліція зупинила легковий автомобіль, пасажиром якого був Володимир Слончак. Коли патрульний поліцейський перевіряв документи водія, Слончак вступив із правоохоронцем у суперечку, згодом вийшов з автомобіля і накинувся з кулаками на патрульного.

За кермом авто була депутат Київради Людмила Костенко, яка перебувала у стані алкогольного сп’яніння, але проходити тест відмовилася. Правоохоронці склали адміністративний протокол. Після інциденту мер столиці звільнив Володимира Слончака з посади заступника голови КМДА.