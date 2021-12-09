Кличко наградил своего экс-заместителя, которого выгнал за нападение на полицию. Фото: КГГА

https://racurs.ua/n164192-klichko-nagradil-svoego-eks-zamestitelya-kotorogo-vygnal-za-napadenie-na-policiu.html

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Виталий Кличко, мэр Киева, вручил государственные награды и грамоты городского головы почти 40 киевлянам.

Событие приурочили ко Дню местного самоуправления. Среди награжденных — депутат Киевсовета Владимир Слончак. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Скандальный чиновник получил грамоту киевского городского головы. Во время награждения Кличко подчеркнул, что «благодаря труду этих людей, высокому профессионализму и их добрым делам столица меняется и развивается».

Напомним, 26 апреля 2020 года полиция остановила легковой автомобиль, пассажиром которого был Владимир Слончак. Когда патрульный полицейский проверял документы водителя, Слончак вступил с правоохранителем в спор, впоследствии вышел из автомобиля и набросился с кулаками на патрульного.

За рулем авто была депутат Киевсовета Людмила Костенко, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, но проходить тест отказалась. Правоохранители составили административный протокол. После инцидента мэр столицы уволил Владимира Слончака с должности заместителя главы КГГА.