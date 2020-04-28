Экс-заместителя Кличко Слончака посадили под ночной домашний арест. Фото: Громадське

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Владимир Слончак, экс-заместитель мэра Киева Виталия Кличко, который напал на полицейского, будет находиться под ночным домашним арестом до 27 июня. Такое решение принял Соломенский райсуд Киева.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора частично. Тот просил посадить бывшего заместителя председателя КГГА под круглосуточный домашний арест. Об этом говорилось в онлайн-трансляции заседания суда.

Применить к подозреваемому Слончаку Владимиру … меру пресечения в виде домашнего ареста в пределах срока досудебного расследования, то есть до 27 июня 2020 года включительно, — отмечается в решении судьи.

Ему избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, запретив покидать помещение, где он живет, в период с 23.00 до 6.00. Также его обязали прибывать к прокурору суда по каждому требованию.

Кроме того, подозреваемому запретили выезжать из Киева без разрешения прокурора, обязали сообщать об изменении места жительства, воздерживаться от общения с потерпевшими и свидетелями этого уголовного производства.

Слончака освободили из-под стражи в зале суда и обязали немедленно прибыть к месту жительства.

Как известно, вечером 26 апреля полиция остановила легковой автомобиль, пассажиром которого был Слончак. Когда патрульный полицейский проверял документы водителя, Слончак вступил с правоохранителем в спор, впоследствии вышел из автомобиля и набросился с кулаками на патрульного.