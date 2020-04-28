Екс-заступника Кличка Слончака посадили під нічний домашній арешт. Фото: Громадське

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Володимир Слончак, екс-заступник мера Києва Віталія Кличка, який напав на поліцейського, перебуватиме під нічним домашнім арештом до 27 червня. Таке рішення ухвалив Солом’янський райсуд Києва.

Суд задовольнив клопотання прокурора частково. Той просив посадити колишнього заступника голови КМДА під цілодобовий домашній арешт. Про це йшлося в онлайн-трансляції засідання суду.

Застосувати до підозрюваного Слончака Володимира … запобіжний захід у виді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування, тобто до 27 червня 2020 року включно, — зазначається у рішенні судді.

Йому обрали запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту, заборонивши залишати приміщення, де він мешкає, у період із 23.00 до 6.00. Також його зобов’язали прибувати до слідчого прокурора та суду за першою ж вимогою.

Окрім того, підозрюваному заборонили виїжджати з Києва без дозволу слідчого прокурора, зобов’язали повідомляти про зміну місця проживання, утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками цього кримінального провадження.

Слончака звільнили з-під варти у залі суду та зобов’язали негайно прибути до місця проживання.

Як відомо, ввечері 26 квітня поліція зупинила легковий автомобіль, пасажиром якого був Слончак. Коли патрульний поліцейський перевіряв документи водія, Слончак вступив із правоохоронцем у суперечку, згодом вийшов з автомобіля і накинувся з кулаками на патрульного.