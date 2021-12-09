Нового главу ОГА согласовал Кабмин, Закарпатье возглавит кадровый офицер СБУ

https://racurs.ua/n164193-novogo-glavu-oga-soglasoval-kabmin-zakarpate-vozglavit-kadrovyy-oficer-sbu.html

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Кабинет министров 9 декабря согласовал кандидатуру Виктора Микиты на должность главы Закарпатской ОГА. Дальше осталась формальность — президент Украины Владимир Зеленский должен подписать указ о назначении на должность.

Микита уже прошел собеседование у Зеленского.

Потенциальный новый глава Закарпатской ОГА родом из села Ильница Иршавского района Закарпатья. В настоящее время полковник Виктор Никита является первым заместителем начальника Главного управления в Центральном аппарате СБУ и занимается реформой службы.

До назначения на должность он работал заместителем начальника управления СБУ в Запорожской области.

Известно также, что в 2013−14 годах Микита служил в Донецке, а в 2015−18 — руководителем спецподразделения СБУ Закарпатья по борьбе с организованной преступностью.

Кабинет министров 17 ноября согласовал увольнение главы Закарпатской областной государственной администрации Анатолия Полоскова.

Таким образом, на Закарпатье сменят уже третьего председателя ОГА при каденции президента Владимира Зеленского.

Закарпатской ОГА с лета 2019 года успели поруководить Игорь Бондаренко (до 26 декабря 2019 года), Алексей Петров (до 7 декабря 2020 года).

Полоскова назначили в ОГА Закарпаття 7 декабря 2020 года. Он управлял регионом меньше года.