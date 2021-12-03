В Офисе президента объяснили, почему тысячу Зеленского не дадут наличными. Фото:

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Обещанную президентом Украины Владимиром Зеленским 1 тыс. грн не будут выплачивать вакцинированным украинцам наличными из-за ряда рисков.

В частности, есть риск вывода живых денег из экономики и роста инфляции. Об этом советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил в комментарии телеканалу «Дом».

Вот оппозиция говорит — дайте живыми деньгами. Но живые деньги имеют обратную сторону медали. Если ты будешь раздавать живыми деньгами, то ты вообще можешь стимулировать инфляцию. Кроме того, живые деньги могут уйти из украинской экономики, например, потратится на импорт, — отметил чиновник.

По словам советника, нереально проконтролировать, куда пойдет наличность. Именно поэтому «тысячу Зеленского» будут предоставлять через систему «Дія!». При этом сферы, на которые эти деньги можно потратить, будут ограничены. Это все потому, что одна из целей программы — поддержать тех, кто больше всего страдает. Устенко убеждает, что сейчас наиболее серьезно страдает сектор услуг.

Напомним, 2 декабря Верховная Рада приняла закон об изменениях в бюджет Украины на 2021 год, которым разрешила выплату вакцинированным «тысячи Зеленского».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал 1 тыс. грн за прививку двумя дозами вакцины. За эти средства, зачисленные на виртуальный счет в приложении «Дія», граждане смогут с 19 декабря: купить абонемент в спортзал, фитнес-клуб, билеты в кинотеатр, театр, музей, концертный зал, купить билеты для путешествий внутри страны — на внутренние авиа — и железнодорожные рейсы, книги.