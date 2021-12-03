В Офісі президента пояснили, чому тисячу Зеленського не дадуть готівкою. Фото:

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Обіцяну президентом України Володимиром Зеленським 1 тис. грн не виплачуватимуть вакцинованим українцям готівкою через низку ризиків.

Зокрема, є ризик виведення живих грошей з економіки та зростання інфляції. Про це радник президента України з економічних питань Олег Устенко заявив у коментарі телеканалу «Дом».

От опозиція каже — дайте живими грошима. Але живі гроші мають зворотний бік медалі. Якщо ти роздаватимеш живими грошима, то ти взагалі можеш стимулювати інфляцію. Крім того, живі гроші можуть піти з української економіки, наприклад, витратиться на імпорт, — зазначив чиновник.

За словами радника, нереально проконтролювати, куди піде готівка. Саме тому «тисячу Зеленського» надаватимуть через систему «Дія». При цьому сфери, на які ці гроші можна витратити, будуть обмежені. Це все тому, що одна з цілей програми — підтримати тих, хто найбільше страждає. Устенко переконує, що зараз найбільш серйозно страждає сектор послуг.

Нагадаємо, 2 грудня Верховна Рада ухвалила закон про зміни у бюджет України на 2021 рік, яким дозволила виплату вакцинованим «тисячі Зеленського».

Раніше президент України Володимир Зеленський пообіцяв 1 тис. грн за щеплення двома дозами вакцини. За ці кошти, нараховані на віртуальний рахунок у додатку «Дія», громадяни зможуть з 19 грудня: придбати абонемент у спортзал, фітнес-клуб, квитки у кінотеатр, театр, музей, концертний зал, купити квитки для мандрівок усередині країни — на внутрішні авіа- та залізничні рейси, книги.