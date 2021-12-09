Повышение зарплат медиков — Кабмин раскрыл механизм и назвал суммыhttps://racurs.ua/n164196-povyshenie-zarplat-medikov-kabmin-raskryl-mehanizm-i-nazval-summy.htmlРакурс
Зарплаты врачам в 2022 году планируют увеличить украинские власти. Для медиков государственных и коммунальных некоммерческих предприятий будет установлена минимальная почасовая зарплата.
В проекте постановления Кабмина говорится об установлении специальных надбавок до 300−500%. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
Для государственных и коммунальных медучреждений, законтрактованных с НСЗУ, зарплаты не могут быть ниже следующего уровня:
- 20 тыс. грн в месяц для врачей и профессионалов с высшим немедицинским образованием;
- 13,5 тыс. грн в месяц для должностей специалистов с базовым высшим медицинским образованием и неполным высшим медицинским образованием;
- 120,37 грн в час для врачей и профессионалов с высшим немедицинским образованием, допущенных к медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения;
- 81,25 грн в час для специалистов с базовым высшим медицинским образованием и неполным высшим медицинским образованием.
Даже если медик работает не на полную ставку, оплата труда в пересчете на отработанное время не может быть ниже уровня, определенного президентом.
Что касается источников финансирования, то НСЗУ уверяет, что повышения тарифов пакета медицинских услуг хватит для увеличения зарплат.
Учреждения, которые даже при новых тарифах не смогут дотянуть оплату труда до минимального уровня, будут работать и определять причину. Иногда проблема не в сумме, которую получит учреждение, а в эффективности ее использования, — объяснил Радуцкий.