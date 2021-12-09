Повышение зарплат медиков – Кабмин раскрыл механизм и назвал суммы. Фото: raybori.gov.ua

https://racurs.ua/n164196-povyshenie-zarplat-medikov-kabmin-raskryl-mehanizm-i-nazval-summy.html

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Зарплаты врачам в 2022 году планируют увеличить украинские власти. Для медиков государственных и коммунальных некоммерческих предприятий будет установлена ​​минимальная почасовая зарплата.

В проекте постановления Кабмина говорится об установлении специальных надбавок до 300−500%. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Для государственных и коммунальных медучреждений, законтрактованных с НСЗУ, зарплаты не могут быть ниже следующего уровня:

20 тыс. грн в месяц для врачей и профессионалов с высшим немедицинским образованием;

13,5 тыс. грн в месяц для должностей специалистов с базовым высшим медицинским образованием и неполным высшим медицинским образованием;

120,37 грн в час для врачей и профессионалов с высшим немедицинским образованием, допущенных к медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения;

81,25 грн в час для специалистов с базовым высшим медицинским образованием и неполным высшим медицинским образованием.

Даже если медик работает не на полную ставку, оплата труда в пересчете на отработанное время не может быть ниже уровня, определенного президентом.

Что касается источников финансирования, то НСЗУ уверяет, что повышения тарифов пакета медицинских услуг хватит для увеличения зарплат.