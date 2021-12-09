Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Пенсии. Фото: istock

Пенсии семьям погибшим в зоне АТО-ООС увеличит Кабмин в 2022 году

9 дек 2021, 15:17
999

Пенсии в Украине для семей погибших в зоне АТО-ООС возрастут в новом году. Кабмин предлагает установить увеличенные размеры пенсии, назначаемой семьям в случае потери кормильца.

Об этом стало известно по трансляции заседания Кабмина.


Пенсия вырастет в таком случае:

  • если пенсия назначается родителям (одному из родителей), жене (мужу) — в размере 70% зарплаты погибшего на каждого нетрудоспособного члена семьи;
  • если право на пенсию имеют двое и больше нетрудоспособных — в размере 50% зарплаты;
  • в расчете на каждого нетрудоспособного члена семьи — в размере не менее двух прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность.

Напомним, ранее мы сообщали, что рост пенсий в Украине будет продолжаться в 2022 году. Это предполагает одобренный Верховной Радой закон о госбюджете на 2022 год.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров