Пенсии семьям погибшим в зоне АТО-ООС увеличит Кабмин в 2022 году

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Пенсии. Фото: istock
Пенсии семьям погибшим в зоне АТО-ООС увеличит Кабмин в 2022 годуhttps://racurs.ua/n164197-pensii-semyam-pogibshim-v-zone-ato-oos-uvelichit-kabmin-v-2022-godu.htmlРакурс
Пенсии в Украине для семей погибших в зоне АТО-ООС возрастут в новом году. Кабмин предлагает установить увеличенные размеры пенсии, назначаемой семьям в случае потери кормильца.
Об этом стало известно по трансляции заседания Кабмина.
Пенсия вырастет в таком случае:
- если пенсия назначается родителям (одному из родителей), жене (мужу) — в размере 70% зарплаты погибшего на каждого нетрудоспособного члена семьи;
- если право на пенсию имеют двое и больше нетрудоспособных — в размере 50% зарплаты;
- в расчете на каждого нетрудоспособного члена семьи — в размере не менее двух прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность.
Напомним, ранее мы сообщали, что рост пенсий в Украине будет продолжаться в 2022 году. Это предполагает одобренный Верховной Радой закон о госбюджете на 2022 год.
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