Единственного аккредитованного в России украинского журналиста вызвали на допрос. Фото: ФБ

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Ракурс

Украинскому журналисту Роману Цимбалюку в России якобы инкриминируют возбуждение ненависти и вражды к россиянам.

По данным российских СМИ, его вызвали на допрос 24 декабря в московскую прокуратуру. Причиной якобы стали агрессивные высказывания журналиста в сторону России, которые он озвучил на своем Youtube-канале.

В комментарии радио «Эхо Москвы» журналист рассказал, что ему не направили вызов на допрос, а первоисточником информации стал пропагандистский ресурс RT. Цимбалюк считает, что ему грозит либо 15 суток ареста, либо 100 часов исправительных работ.

Также в комментарии каналу «Дом» Цимбалюк заявил, что его публичные высказывания не идут вразрез с международным правом.

Я всегда говорю — я пацифист и против войны, я за то, чтобы Украина и Россия жили в мире. И это можно делать в международно-признанных границах. Не мы к ним пришли, а они к нам, — отметил журналист.

Роман Цымбалюк — журналист издания «УНИАН» и единственный представитель украинского СМИ, аккредитованный в России.

Источник: «Эхо Москвы», «Дом»