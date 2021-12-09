Байден и Зеленский созвонятся после раскрытия новых санкций США за коррупцию

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Разговор президента Владимира Зеленского и главы Белого дома Джо Байдена состоится 9 декабря ориентировочно в 19.30.

Владимир Зеленский и Джозеф Байден созвонятся 9 декабря ориентировочно в 19.30. Они обсудят, в частности, результаты переговоров президента США с Владимиром Путиным.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. Он отметил, что это предварительная информация, в которой возможны изменения.

Кроме того, Зеленский в четверг примет участие в онлайн-саммите за демократию.

На двухдневном виртуальном саммите президента Байдена соберутся лидеры демократических стран мира, представители гражданского общества, благотворительных организаций и частного сектора. Первый день саммита пройдет под руководством американского лидера.

Основные темы саммита: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией и поощрение уважения прав человека.

Отметим, что Зеленский и Байден будут говорить после того, как США объявят санкции против «коррумпированных» лиц в Украине. Такой анонс сделала 9 декабря временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

Она заявила, что в 17.30 США объявят новые санкции против лиц, связанных с коррупцией. Некоторые фамилии, по ее словам, известны украинцам.

Напомним, что 7 декабря состоялись видеопереговоры между президентами России и США. Онлайн-саммит длился более двух часов.

Впоследствии Байден побеседовал с лидерами европейских государств, в Белом доме также анонсировали звонок Зеленскому.