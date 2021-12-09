За уколи ботоксу верблюдів дискваліфікували з конкурсу краси. Фото: Depositphotos

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Ракурс

Курйозний випадок стався у Саудівській Аравії. Там на конкурсі краси дискваліфікували понад 40 верблюдів через заборонені зміни у зовнішності.

На щорічному фестивалі заводчики верблюдів борються за призовий фонд у розмірі 66 млн дол. Про це пише NBC News.

Члени журі визначають переможців за формою голови, шиї та горбів тварин, а також за вбранням та вмінням позувати.

Правила конкурсу суворо забороняють уколи, підтяжку морди та інші косметологічні процедури.

Проте стало відомо, що кілька заводчиків розтягували тваринам носи, робили ін'єкції ботоксу в губи та під шкіру голови. Також вони додавали в їжу гормони для зміцнення м’язів.

За словами організаторів, обман розкрили завдяки передовим технологіям та тестам. На фестивалі, крім конкурсу краси, проводять верблюжі перегони та розпродаж тварин.

«Ракурс» повідомляв, що верблюд подолав 100 км по китайських степах, щоб дістатися будинку своїх колишніх господарів.

Джерело:NBC News