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Колір року. Фото: Pantone
Pantone обрав колір 2022 року (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n164188-pantone-obrav-kolir-2022-roku-foto-video.htmlРакурс
Наймодніший колір року обрав інститут Pantone. Він був створений спеціально за допомогою цифрових технологій, а не з палітри.
Відтінок 17−3938 Very Peri — це «символ глобального духу часу і перехідного періоду, через який ми проходимо». Про це повідомляється на сайті інституту.
Колір поєднує в собі «вірність і сталість синього з енергією і хвилюванням червоного». Творці позиціюють його як відтінок для майбутнього, в якому поєднуються цифрове і реальне життя.
Pantone вивчає і прогнозує кольори в дизайні понад 20 років. Для визначення кольору майбутнього року компанія весь рік шукає нові рішення в різних індустріях від розваг до подорожей.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нову ікону стилю визначили американські дизайнери.
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