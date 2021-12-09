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Ракурс
Колір року. Фото: Pantone

Pantone обрав колір 2022 року (ФОТО, ВІДЕО)

9 гру 2021, 13:08
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Наймодніший колір року обрав інститут Pantone. Він був створений спеціально за допомогою цифрових технологій, а не з палітри.

Відтінок 17−3938 Very Peri — це «символ глобального духу часу і перехідного періоду, через який ми проходимо». Про це повідомляється на сайті інституту.

Колір поєднує в собі «вірність і сталість синього з енергією і хвилюванням червоного». Творці позиціюють його як відтінок для майбутнього, в якому поєднуються цифрове і реальне життя.


Колір року. Фото: PantonePantone вивчає і прогнозує кольори в дизайні понад 20 років. Для визначення кольору майбутнього року компанія весь рік шукає нові рішення в різних індустріях від розваг до подорожей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нову ікону стилю визначили американські дизайнери.

Джерело: Ракурс


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