Військові РФ оприлюднили власну версію ймовірного нападу на Україну

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Військові чини РФ також відерагували на інформацію про ймовірну нову агресію Росію щодо України. Глава Генштабу ЗС РФ назвав брехнею і чутками дані про підготовку вторгнення.

Начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов заявив, що «будь-які провокації київської влади щодо силового врегулювання ситуації на Донбасі будуть припинятися».

При цьому він назвав брехнею інформацію про підготовку вторгнення РФ в Україну, повідомляє «РБК».

Він вважає постачання Україні гелікоптерів, безпілотних літальних апаратів і літаків кроками, які підштовхують «українську владу до різких і небезпечних кроків». Російський військовий заявив, що Київ нібито не виконує мінські угоди, а в ЗСУ тим часом повідомили про початок застосування на Донбасі протитанкових ракетних комплексів «Джавелін» і «Байрактарів».

Начальник Генштабу зазначив, що інформація про вторгнення Росії є брехнею, а військова діяльність на території РФ є власною справою його країни.

Передислокація підрозділів у ході бойової підготовки — це рутинна практика для збройних сил будь-якої держави, — сказав Герасимов.

Нагадаємо, що 8 грудня Володимир Путін, президент Російської Федерації, назвав РФ «миролюбною державою» і заявив, що вважає провокативним питання про можливий напад на Україну. За його словами, Росія має право «забезпечувати свою безпеку», але уник прямої відповіді на питання про те, чи готує його країна напад.