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Ракурс
Військові РФ оприлюднили власну версію ймовірного нападу на Україну

Військові РФ розкрили власну версію ймовірного нападу на Україну

9 гру 2021, 13:06
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Військові чини РФ також відерагували на інформацію про ймовірну нову агресію Росію щодо України. Глава Генштабу ЗС РФ назвав брехнею і чутками дані про підготовку вторгнення.

Начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов заявив, що «будь-які провокації київської влади щодо силового врегулювання ситуації на Донбасі будуть припинятися».

При цьому він назвав брехнею інформацію про підготовку вторгнення РФ в Україну, повідомляє «РБК».

Він вважає постачання Україні гелікоптерів, безпілотних літальних апаратів і літаків кроками, які підштовхують «українську владу до різких і небезпечних кроків». Російський військовий заявив, що Київ нібито не виконує мінські угоди, а в ЗСУ тим часом повідомили про початок застосування на Донбасі протитанкових ракетних комплексів «Джавелін» і «Байрактарів».

Начальник Генштабу зазначив, що інформація про вторгнення Росії є брехнею, а військова діяльність на території РФ є власною справою його країни.


Передислокація підрозділів у ході бойової підготовки — це рутинна практика для збройних сил будь-якої держави, — сказав Герасимов.

Нагадаємо, що 8 грудня Володимир Путін, президент Російської Федерації, назвав РФ «миролюбною державою» і заявив, що вважає провокативним питання про можливий напад на Україну. За його словами, Росія має право «забезпечувати свою безпеку», але уник прямої відповіді на питання про те, чи готує його країна напад.

Джерело: Ракурс


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