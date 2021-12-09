Военные РФ раскрыли собственную версию вероятного нападения на Украину

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Военные чины РФ также отреагировали на информацию о вероятной новой агрессии России по отношению к Украине. Глава Генштаба ВС РФ назвал ложью и слухами данные о подготовке вторжения.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что «любые провокации киевской власти по поводу силового урегулирования ситуации на Донбассе будут прекращаться».

При этом он назвал ложью информацию о подготовке вторжения РФ в Украину, сообщает «РБК».

Он считает поставки Украине вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и самолетов шагами, которые подталкивают «украинские власти к резким и опасным шагам». Российский военный заявил, что Киев якобы не выполняет минские соглашения, а в ВСУ тем временем сообщили о начале применения на Донбассе противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» и «Байрактаров».

Начальник Генштаба отметил, что информация о вторжении России является ложью, а военная деятельность на территории РФ является собственным делом его страны.

Передислокация подразделений в ходе боевой подготовки — это рутинная практика для вооруженных сил любого государства, — сказал Герасимов.

Напомним, что 8 декабря Владимир Путин, президент Российской Федерации, назвал РФ «миролюбивым государством» и заявил, что считает провокационным вопрос о возможном нападении на Украину. По его словам, Россия имеет право «обеспечивать свою безопасность», но ушел от прямого ответа на вопрос о том, готовит ли его страна нападение.