Нидерланды выкупят картину Рембрандта за 150 млн евро. Фото: most-beauty.ru

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Правительство Нидерландов заявило, что планирует купить известный автопортрет голландского художника XVII века Рембрандта ван Рейна «Знаменосец».

Эта картина считается чрезвычайно важной для голландской культуры и истории. Об этом сообщает BBC News.

Чтобы выкупить картину, правительство выделило 150 млн евро (170 млн долл.), в то время как фонд музея добавит еще 10 млн евро, а Ассоциация Рембрандта — 15 млн евро.

Нидерланды решили выкупить картину из частной коллекции Ротшильдов после того, как Франция отказалась от своего права на покупку автопортрета и разрешила продажу на открытом рынке.

Ротшильды приобрели работу в 1844 году. Автопортрет был написан, когда художнику было 30 лет. На картине 1636 года Рембрандт изобразил себя знаменосцем, возглавляющим восьмидесятилетнюю войну, кульминацией которой стала независимость Нидерландов в 1648 году.

Рембрандт ван Рейн — голландский художник, крупнейший представитель золотого века голландской живописи. Он сумел воплотить в своих произведениях весь спектр человеческих переживаний с такой эмоциональной насыщенностью, которой до него не знало изобразительное искусство.

Художник за свою жизнь создал не менее 80 автопортретов. Вполне вероятно, что он писал свои автопортреты для того, чтобы дать потенциальным покупателям представление о том, как он изобразит их, если они закажут у него портрет.

Источник: BBC News