Спецслужбы нашли тело убитого 5 лет назад водителя BlaBlaCar

СБУ, Фото: istock

https://racurs.ua/n164185-specslujby-nashli-telo-ubitogo-5-let-nazad-voditelya-blablacar.html

Ракурс

Служба безопасности Украины (СБУ) нашла тело водителя из сервиса BlaBlaCar Тараса Познякова, которого убили и обокрали, забрав авто.

Об этом сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко, передает «Бабель».

К поисковым работам была привлечена спецтехника Минобороны. Спецслужбой получены и проверяются данные, свидетельствующие о возможном заказном характере совершения убийства. Предварительно уголовное производство квалифицировано по 11 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса.

Как известно, 4 апреля 2016 года Тарас Позняков выехал из Львова в Киев, взяв себе попутчиков через сервис BlaBlaCar. Связь с Позняковым исчезла в 25 км от столицы, близ села Бобрица. В последний раз камеры зафиксировали Познякова на заправке. С ним в авто находились еще три человека.

Через неделю полиция обнаружила машину мужчины в закрытом гараже в Новоселках Киево-Святошинского района. О том, где сам Позняков, до сих пор ничего не было известно.

В августе 2016 года полиция задержала одного из двух подозреваемых — Дмитрия Голуба, с тех пор он находился в СИЗО. Голубь заявлял, что признает свою вину только в угоне автомобиля. Второй подозреваемый, Луан Кингисепп, три года находившийся в международном розыске, погиб в марте 2019 года при взрыве в киевской квартире.

Верховный суд подтвердил приговор Дмитрию Голубу, который в 2016 году убил водителя BlaBlaCar львовянина Тараса Познякова. Мужчину приговорили к пожизненному заключению.

Напомним, ранее мы сообщали, что смерть волонтера Алексея Кучапина, руководителя общественной организации «Дом милосердия Киев», расследуют правоохранители. Мужчину нашли мертвым в Киеве 22 июля. За четыре дня до того связь с ним пропала после того, как он сказал, что уезжает из Киева в Днепр на BlaBlaCar.

Источник: Бабель