Спецслужби знайшли тіло вбитого 5 років тому водія BlaBlaCar

СБУ, Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n164185-specslujby-znayshly-tilo-vbytogo-5-rokiv-tomu-vodiya-blablacar.html

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Служба безпеки України (СБУ) знайшла тіло водія із сервісу BlaBlaCar Тараса Познякова, якого вбили та викрали авто.

Про це повідомив прес-секретар СБУ Артем Дехтяренко, передає «Бабель».

До пошукових робіт була залучена спецтехніка Міноборони. Спецслужбою отримано та перевіряються дані, що свідчать про можливий замовний характер вчинення вбивства.

Попередньо кримінальне провадження кваліфіковано за п. 11 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Як відомо, 4 квітня 2016 року Тарас Позняков виїхав зі Львова до Києва, взявши собі попутників через сервіс BlaBlaCar. Звʼязок із Позняковим зник за 25 км від столиці, поблизу села Бобриця. Востаннє камери зафіксували Познякова на заправці. З ним в авто перебували ще три людини.

Через тиждень поліція виявила машину чоловіка в закритому гаражі в Новосілках Києво-Святошинського району. Про те, де сам Позняков, досі нічого не було відомо.

У серпні 2016 року поліція затримала одного із двох підозрюваних — Дмитра Голуба, відтоді він перебував у СІЗО. Голуб заявляв, що визнає свою провину лише у викраденні автомобіля. Другий підозрюваний, Луан Кінгісепп, який три роки був у міжнародному розшуку, загинув у березні 2019 року під час вибуху в київській квартирі.

Верховний суд підтвердив вирок Дмитру Голубу, який у 2016 році вбив водія BlaBlaCar львів’янина Тараса Познякова. Чоловіка засудили до довічного ув’язнення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що смерть волонтера Олексія Кучапіна, керівника громадської організації «Дім милосердя Київ», розслідують правоохоронці. Чоловіка знайшли мертвим у Києві 22 липня. За чотири дні до того зв’язок із ним пропав після того, як він сказав, що їде з Києва до Дніпра на BlaBlaCar.

Джерело: Бабель