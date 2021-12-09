Нідерланди викуплять картину Рембрандта за 150 млн євро (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n164186-niderlandy-vykuplyat-kartynu-rembrandta-za-150-mln-ievro-foto.html

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Уряд Нідерландів заявив, що планує купити відомий автопортрет нідерландського художника XVII століття Рембрандта ван Рейна «Прапороносець».

Ця картина вважається надзвичайно важливою для голландської культури та історії. Про це повідомляє BBC News.

Щоб викупити картину, уряд виділив 150 млн євро (170 млн дол.), водночас фонд музею додасть ще 10 млн євро, а Асоціація Рембрандта — 15 млн євро.

Нідерланди вирішили викупити картину з приватної колекції Ротшильдів після того, як Франція відмовилася від свого права на покупку автопортрета та дозволила продаж на відкритому ринку.

Ротшильди придбали роботу в 1844 році. Автопортрет художнику написав у 30-річному віці. На картині 1636 року Рембрандт зобразив себе прапороносцем, який очолює вісімдесятирічну війну, кульмінацією якої стала незалежність Нідерландів у 1648 році.

Рембрандт ван Рейн — голландський художник, найвідоміший представник золотого віку голландського живопису. Він зумів втілити у своїх творах весь спектр людських переживань з такою емоційною насиченістю, якої до нього не знало образотворчого мистецтва.

Художник за своє життя створив щонайменше 80 автопортретів. Цілком ймовірно, що він писав свої автопортрети для того, щоб дати потенційним покупцям уявлення про те, як він зобразить їх, якщо вони замовлять портрет.

Джерело: BBC News