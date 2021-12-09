Цвет года. Фото: Pantone

https://racurs.ua/n164188-pantone-vybral-cvet-2022-goda-foto-video.html

Ракурс

Самый модный цвет года выбрал институт Pantone. Он был создан специально с помощью цифровых технологий, а не из имеющейся палитры.

Оттенок 17−3938 Very Peri — это «символ глобального духа времени и переходного периода, через который мы проходим». Об этом сообщается на сайте института.

Цвет сочетает в себе «верность и постоянство синего с энергией и волнением красного». Создатели позиционируют его как оттенок про будущее, в котором соединяются цифровая и реальная жизни.

Pantone изучает и прогнозирует цвета в дизайне более 20 лет. Для определения цвета будущего года компания весь год ищет новые решения в самых разных индустриях от развлечений до путешествий.

Напомним, ранее мы сообщали, что новую икону стиля определили американские дизайнеры.