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Ракурс
Цвет года. Фото: Pantone

Pantone выбрал цвет 2022 года (ФОТО, ВИДЕО)

9 дек 2021, 13:08
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Самый модный цвет года выбрал институт Pantone. Он был создан специально с помощью цифровых технологий, а не из имеющейся палитры.

Оттенок 17−3938 Very Peri — это «символ глобального духа времени и переходного периода, через который мы проходим». Об этом сообщается на сайте института.

Цвет сочетает в себе «верность и постоянство синего с энергией и волнением красного». Создатели позиционируют его как оттенок про будущее, в котором соединяются цифровая и реальная жизни.

Цвет года. Фото: Pantone


Pantone изучает и прогнозирует цвета в дизайне более 20 лет. Для определения цвета будущего года компания весь год ищет новые решения в самых разных индустриях от развлечений до путешествий.

Напомним, ранее мы сообщали, что новую икону стиля определили американские дизайнеры.

Источник: Ракурс


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