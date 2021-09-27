Неделя моды в Милане. Фото: Vogue

https://racurs.ua/n160792-nedelya-mody-v-milane-yarkie-trendy-s-pokazov-foto.html

Ракурс

Неделя моды в Милане стартовала с ярких расцветок, золота и отсылок к греческим богиням.

Мероприятие впервые проходит в реальном формате с начала эпидемии. Соответствующие фото с показов опубликовал Vogue.

Известно, что в показах принимают участие 42 бренда, онлайн свои работы представляют 19 модных домов. Свои коллекции уже представили передовые модные бренды — Giorgio Armani, Fendi, Etro, Versace, Prada, Moschino, Roberto Cavalli.

В программе Недели моды в Милане были отмечены начинающие дизайнеры и бренды, предпринимающие шаги для уменьшения пагубного влияния на окружающую среду.

Трендами недели моды уже стали оверсайз-пиджаки, элегантные клетчатые костюмы, кожаные плащи и брюки, смелые мини-юбки, кашемировые бежевые пальто и трикотажные костюмы — именно их будут носить все модницы мира уже в следующем сезоне.

В этом сезоне дизайнеры предлагают вернуться к ярким неоновым оттенкам, золоту и эклектичным образам.

Напомним, ранее мы сообщали, что Lviv Fashion Week проходила с 16 по 19 сентября с показами прогрессивных украинских дизайнеров. Авторы коллекций продемонстрировали необычные модные тренды, которые подойдут как для жизни, так и для торжественных мероприятий.

Источник: Vogue