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Ракурс
Неделя моды в Милане. Фото: Vogue

Неделя моды в Милане — яркие тренды с показов (ФОТО)

27 сен 2021, 15:57
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Неделя моды в Милане стартовала с ярких расцветок, золота и отсылок к греческим богиням.

Мероприятие впервые проходит в реальном формате с начала эпидемии. Соответствующие фото с показов опубликовал Vogue.

Неделя моды в Милане. Фото: Vogue

Известно, что в показах принимают участие 42 бренда, онлайн свои работы представляют 19 модных домов. Свои коллекции уже представили передовые модные бренды — Giorgio Armani, Fendi, Etro, Versace, Prada, Moschino, Roberto Cavalli.

Неделя моды в Милане. Фото: Vogue

В программе Недели моды в Милане были отмечены начинающие дизайнеры и бренды, предпринимающие шаги для уменьшения пагубного влияния на окружающую среду.

Неделя моды в Милане. Фото: Vogue

Трендами недели моды уже стали оверсайз-пиджаки, элегантные клетчатые костюмы, кожаные плащи и брюки, смелые мини-юбки, кашемировые бежевые пальто и трикотажные костюмы — именно их будут носить все модницы мира уже в следующем сезоне.

Неделя моды в Милане. Фото: Vogue

В этом сезоне дизайнеры предлагают вернуться к ярким неоновым оттенкам, золоту и эклектичным образам.

Неделя моды в Милане. Фото: Vogue


Напомним, ранее мы сообщали, что Lviv Fashion Week проходила с 16 по 19 сентября с показами прогрессивных украинских дизайнеров. Авторы коллекций продемонстрировали необычные модные тренды, которые подойдут как для жизни, так и для торжественных мероприятий.

Источник: Vogue

Источник: Ракурс


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