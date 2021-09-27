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Ракурс
Тиждень моди в Мілані. Фото: Vogue

Тиждень моди в Мілані — яскраві тренди з показів (ФОТО)

27 вер 2021, 15:57
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Тиждень моди в Мілані стартував із яскравих кольорів, золота і відсилань до грецьких богинь.

Захід уперше проходить у реальному форматі з початку епідемії коронавірусу. Відповідні фото з показів опублікував Vogue.

Тиждень моди в Мілані. Фото: VogueВідомо, що в показах беруть участь 42 бренду, онлайн свої роботи представляють 19 модних будинків. Свої колекції вже представили передові модні бренди — Giorgio Armani, Fendi, Etro, Versace, Prada, Moschino, Roberto Cavalli.

Тиждень моди в Мілані. Фото: VogueУ програмі тижня моди в Мілані були відзначені дизайнери-початківці та бренди, що починають рухатися в бік зменшення згубного впливу на навколишнє середовище.

Тиждень моди в Мілані. Фото: VogueТрендами тижня моди вже стали оверсайз-піджаки, елегантні картаті костюми, шкіряні плащі і штани, сміливі міні-спідниці, кашемірові бежеві пальто і трикотажні костюми — саме їх носитимуть усі модниці світу вже в наступному сезоні.

Тиждень моди в Мілані. Фото: VogueУ цьому сезоні дизайнери пропонують повернутися до яскравих неонових відтінків, золота й еклектичних образів.


Тиждень моди в Мілані. Фото: VogueНагадаємо, раніше ми повідомляли, що Lviv Fashion Week проходила з 16 по 19 вересня з показами прогресивних українських дизайнерів. Автори колекцій продемонстрували незвичайні модні тренди, які підійдуть як для життя, так і для урочистих заходів.

Джерело: Vogue

Джерело: Ракурс


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