Походження коронавірусу вивчить нова група вчених ВООЗ

https://racurs.ua/ua/n160791-pohodjennya-koronavirusu-vyvchyt-nova-grupa-vchenyh-vooz.html

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Походження коронавіруса SARS-CoV-2, що спровокував пандемію, розслідуватиме нова команда з 20 фахівців з біологічного захисту та лабораторної безпеки Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Представники ВООЗ зауважують, що для вирішення цього завдання залишилося не так вже й багато часу. Також до розслідування залучать експертів по захворюваннях у тварин. Попередня міжнародна група вчених працювала в Китаї з січня по лютий 2021 року: вона відвідала Уханьський інститут вірусології, зокрема й лабораторію BSL-4, з якою пов’язували витік вірусу, Уханьський госпіталь, ринок морепродуктів (так званий wet market) «Хуанань» і місцевий центр по контролю і профілактиці захворювань.

У підсумковій доповіді вчені вказали, що SARS-CoV-2, швидше за все, передався людині від летючих мишей через іншу тварину. Схожі патогени, наприклад, виявили у панголінів, що свідчить про міжвидову передачу вірусу. Разом з тим дослідники не виключили версію про лабораторний витік коронавіруса.

Глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус згодом закликав до подальшого розслідування цієї версії. У серпні в палаті представників США було оприлюднено звіт про те, що SARS-CoV-2 виник в лабораторії в Ухані. Водночас влада Китаю просуває версію про те, що коронавірус могли завезти в Ухань з-за кордону в заморожених продуктах. У ВООЗ вважають її малоймовірною.