Конструкторське бюро з Дніпра оновлювало енергетику окупованого Криму

Конструкторське бюро з Дніпра оновлювало енергетику Криму. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n160790-konstruktorske-buro-z-dnipra-onovluvalo-energetyku-okupovanogo-krymu.html

Ракурс

Конструкторське бюро у Дніпрі тісно співпрацювало з окупаційною владою Криму.

Зловмисники займалися модернізацією об'єктів енергетичної інфраструктури півострова, формально прикриваючись афілійованими підприємствами з Російської Федерації. Фірма отримувала значні контракти від російського уряду. Вартість лише одного з них становила близько 3,5 млн дол. Про це 27 вересня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Виявилося, що працівники бюро виконували конструкторські роботи на об'єктах АО «КримТЕЦ»: «Сімферопольської ТЕЦ», «Камиш-Бурунської ТЕЦ» і «ТЕЦ Сакських теплових мереж». Для того, щоб обійти українське законодавство, зловмисники створили декілька компаній в Росії. Саме ці фірми й були формальним прикриттям цієї діяльності — брали участь у тендерах, від їх імені укладалися угоди щодо реконструкції енергетичних об'єктів Криму.

В офісі конструкторського бюро в Дніпрі правоохоронці провели низку обшуків й вилучили технічку документацію про ремонти в Криму, платіжні картки російських банків та печатки утворених на території РФ афілійованих компаній.

Слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 110−2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України. Організаторам планують повідомити про підозру.

Нагадаємо, у серпні українські правоохоронці викрили масштабні схеми фінансування терористичної організації ЛНР. Внаслідок діяльності цих схем терористи отримали «податки» на суми в десятки мільйонів російських рублів.