Конструкторское бюро из Днепра обновляло энергетику оккупированного Крыма

Конструкторское бюро из Днепра обновляло энергетику Крыма. Фото: СБУ

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Конструкторское бюро в Днепре тесно сотрудничало с оккупационными властями Крыма.

Злоумышленники занимались модернизацией объектов энергетической инфраструктуры полуострова, формально прикрываясь аффилированными предприятиями из Российской Федерации. Фирма получала значительные контракты от российского правительства. Стоимость только одного из них составляла около 3,5 млн долл. Об этом 27 сентября сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Оказалось, что работники бюро выполняли конструкторские работы на объектах АО «Крымтэц»: «Симферопольской ТЭЦ», «Камыш-Бурунской ТЭЦ» и «ТЭЦ Сакских тепловых сетей». Для того, чтобы обойти украинское законодательство, злоумышленники создали несколько компаний в России. Именно эти фирмы и были формальным прикрытием этой деятельности — принимали участие в тендерах, от их имени заключались соглашения по реконструкции энергетических объектов Крыма.

В офисе конструкторского бюро в Днепре правоохранители провели ряд обысков и изъяли техничку документацию о ремонты в Крыму, платежные карточки российских банков и печати созданных на территории РФ аффилированных компаний.

Следователи СБУ начали уголовное производство по ч. 3 ст. 110−2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины. Организаторам планируют сообщить о подозрении.

Напомним, в августе украинские правоохранители разоблачили масштабные схемы финансирования террористической организации ЛНР. В результате деятельности этих схем террористы получили «налоги» на суммы в десятки миллионов российских рублей.