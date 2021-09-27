Зеленский. Фото: УП

https://racurs.ua/n160789-zelenskiy-dal-chinovnikam-dve-nedeli-na-vakcinaciu.html

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Вакцинация в Украине от коронавируса стала обязательной для чиновников и педагогов. Президент Украины Владимир Зеленский требует, чтобы за две недели все министерства и центральные органы власти отчитались о ходе вакцинации работников.

Желательно иметь хотя бы 70% вакцинированного персонала, который получил две дозы препарата. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Глава государства привел в пример Министерство обороны, где прививку двумя дозами уже получили 84% работников и Министерство внутренних дел, где привились полностью уже 68% работников. Такие показатели Зеленский назвал неплохими.

Аналогичных показателей хотят достичь и среди педагогов. В правительстве заявили, что педагоги уже активно прививаются. Сейчас 70% работников учебных заведений получили прививки, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация в Украине от коронавируса будет обязательной для представителей определенных профессий. Минздрав подготовил проект приказа о перечне профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам.