Зеленський. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n160789-zelenskyy-dav-chynovnykam-dva-tyjni-na-vakcynaciu.html

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Вакцинація в Україні від коронавірусу стала обов’язковою для чиновників та освітян. Президент України Володимир Зеленський вимагає, щоби за два тижні всі міністерства та центральні органи влади відзвітували про перебіг вакцинації працівників.

Бажано мати хоча б 70% вакцинованого персоналу, який дістав дві дози препарату. Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Глава держави навів у приклад Міністерство оборони, де щеплення двома дозами вже отримали 84% працівників та Міністерство внутрішніх справ, де прищепилися повністю вже 68% працівників. Такі показники Зеленський назвав непоганими.

Аналогічних показників хочуть досягти й серед педагогічних працівників. В уряді заявили, що педагоги вже активно вакцинуються. Наразі 70% працівників закладів освіти дістали щеплення, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація в Україні від коронавірусу буде обов’язковою для представників певних професій. Міністерство охорони здоров’я підготувало проект наказу про перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням.